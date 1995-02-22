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Скоро в прокате «Бегущая»
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Эд Флэндерс
Ed Flanders
Киноафиша
Персоны
Эд Флэндерс
Эд Флэндерс
Ed Flanders
Дата рождения
29 декабря 1934
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
22 февраля 1995
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
МакАртур
(1977)
5.6
Преследование Д. Б. Купера
(1981)
Фильмография Эд Флэндерс
5.6
Преследование Д. Б. Купера
The Pursuit of D.B. Cooper
приключения, криминал, триллер
1981, США
6.6
МакАртур
MacArthur
драма, биография, исторический
1977, США
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