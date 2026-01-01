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Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Фильмография
Шимон Мимран
Shimon Mimran
Киноафиша
Персоны
Шимон Мимран
Шимон Мимран
Shimon Mimran
Дата рождения
30 октября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Шоу Кабаре
(2024)
7.0
Тоска
(2017)
7.0
Эли и Бен
(2008)
Фильмография Шимон Мимран
7.8
Шоу Кабаре
Cabaret Total
комедия, драма, музыка
2024, Израиль / Косово
7
Тоска
Ga'agua
драма
2017, Израиль
6.7
Ложь во спасение
Orhim le-rega
драма
2011, Израиль / Франция
Смотреть трейлер
7
Эли и Бен
Eli & Ben
драма
2008, Израиль
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