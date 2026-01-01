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Фильмография
Эля Инбар
Elya Inbar
Киноафиша
Персоны
Эля Инбар
Эля Инбар
Elya Inbar
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Ложь во спасение
(2011)
Фильмография Эля Инбар
6.7
Ложь во спасение
Orhim le-rega
драма
2011, Израиль / Франция
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