Матеуш Банасюк

Mateusz Banasiuk

Дата рождения
21 сентября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Варшава, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Все, что я люблю 6.6
Все, что я люблю (2009)
Семь чувств 6.4
Семь чувств (2018)
Dalej jazda! 6.4
Dalej jazda! (2025)

Фильмография Матеуш Банасюк

Жанр
Год
Dalej jazda! 6.4
Dalej jazda! Dalej jazda!
комедия 2025, Польша
Смотреть трейлер
Девушка-инфлюенсер 4
Девушка-инфлюенсер Dziewczyna influencera
драма 2024, Польша
Красные маки 5.3
Красные маки Czerwone maki
драма, исторический, военный 2024, Польша
Мальчишник 3.1
Мальчишник Wieczór kawalerski
комедия 2024, Польша
Смотреть трейлер
Маленькая роза 2 5.9
Маленькая роза 2 Różyczka 2
драма, исторический 2023, Польша
Ярость 6.3
Ярость
драма, боевик, криминал 2022, Польша
Любовь в квадрате 4.9
Любовь в квадрате Milosc do kwadratu
комедия, мелодрама 2021, Польша
Семь чувств 6.4
Семь чувств 7 uczuć
драма, комедия 2018, Польша
Варшавская битва 1920 года 4.2
Варшавская битва 1920 года Bitwa warszawska 1920
военный 2011, Польша
Смотреть трейлер
Все, что я люблю 6.6
Все, что я люблю Wszystko, co kocham
мелодрама 2009, Польша
Кто никогда не жил 6.3
Кто никогда не жил Kto nigdy nie zyl
драма 2006, Польша
