Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Матеуш Банасюк
Mateusz Banasiuk
Киноафиша
Персоны
Матеуш Банасюк
Матеуш Банасюк
Mateusz Banasiuk
Дата рождения
21 сентября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Варшава, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.6
Все, что я люблю
(2009)
6.4
Семь чувств
(2018)
6.4
Dalej jazda!
(2025)
Фильмография Матеуш Банасюк
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
2018
2011
2009
2006
Все
11
Фильмы
10
Сериалы
1
Актер
11
6.4
Dalej jazda!
Dalej jazda!
комедия
2025, Польша
Смотреть трейлер
4
Девушка-инфлюенсер
Dziewczyna influencera
драма
2024, Польша
5.3
Красные маки
Czerwone maki
драма, исторический, военный
2024, Польша
3.1
Мальчишник
Wieczór kawalerski
комедия
2024, Польша
Смотреть трейлер
5.9
Маленькая роза 2
Różyczka 2
драма, исторический
2023, Польша
6.3
Ярость
драма, боевик, криминал
2022, Польша
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.9
Любовь в квадрате
Milosc do kwadratu
комедия, мелодрама
2021, Польша
6.4
Семь чувств
7 uczuć
драма, комедия
2018, Польша
4.2
Варшавская битва 1920 года
Bitwa warszawska 1920
военный
2011, Польша
Смотреть трейлер
6.6
Все, что я люблю
Wszystko, co kocham
мелодрама
2009, Польша
6.3
Кто никогда не жил
Kto nigdy nie zyl
драма
2006, Польша
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667