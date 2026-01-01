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Эрнст Кастелли Ernst Castelli
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Эрнст Кастелли

Ernst Castelli

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Хроники Анны-Магдалены Бах 6.9
Хроники Анны-Магдалены Бах (1968)

Фильмография Эрнст Кастелли

Хроники Анны-Магдалены Бах 6.9
Хроники Анны-Магдалены Бах Chronik der Anna Magdalena Bach
исторический, биография, мюзикл, драма 1968, Италия / Германия
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