Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Момо»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Адам Коулмэн Ховард
Adam Coleman Howard
Киноафиша
Персоны
Адам Коулмэн Ховард
Адам Коулмэн Ховард
Adam Coleman Howard
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
3.6
Тихие палисады
(1990)
Фильмография Адам Коулмэн Ховард
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
1990
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
3.6
Тихие палисады
Pacific Palisades
комедия
1990, США / Франция
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
1 фраза, после которой телефонные мошенники сами бросают трубки: работает безотказно
В этих купе поездов РЖД летом ездить хуже всего: пропотеете до трусов еще после посадки
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667