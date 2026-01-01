История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности

Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ

Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник

«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»