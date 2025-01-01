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Фильмография
Аттила Арпа
Attila Árpa
Киноафиша
Персоны
Аттила Арпа
Аттила Арпа
Attila Árpa
Дата рождения
17 ноября 1971
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Мюнхен, Германия
Популярные фильмы
7.3
Дунки
(2023)
7.1
Рейс навылет
(2025)
5.9
Уик-энд
(2015)
Фильмография Аттила Арпа
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2025
2024
2023
2015
2011
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
7.1
Рейс навылет
Fight or Flight
боевик, комедия
2025, США
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Рецензия
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5.7
Форсаж. Евротур
Bonus Trip
боевик, комедия
2024, Венгрия
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7.3
Дунки
Dunki
комедия, драма
2023, Индия
Смотреть трейлер
5.9
Уик-энд
Víkend
триллер
2015, Венгрия
2.2
Осторожно, Любовь!
S.O.S Love! - The Million Dollar Contract
комедия, мелодрама
2011, США / Россия / Великобритания / Венгрия
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