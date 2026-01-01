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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Михаил Станкевич
Mikhail Stankevich
Киноафиша
Персоны
Михаил Станкевич
Михаил Станкевич
Mikhail Stankevich
Дата рождения
18 августа 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Путешественник
Популярные фильмы
5.5
Мужская женская игра
(2011)
5.4
Сокровища партизанского леса
(2023)
0.0
Твой мир
(2012)
Фильмография Михаил Станкевич
5.4
Сокровища партизанского леса
Sokrovishcha partizanskogo lesa
семейный, военный, приключения
2023, Россия
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Последний довод
драма, мелодрама, детектив, мини-сериал
2017, Россия
Золотая рыбка
Zolotaya rybka
драма
2016, Россия
Твой мир
мелодрама, детектив
2012, Россия
5.5
Мужская женская игра
Muzhskaya zhenskaya igra
спорт, мелодрама, драма
2011, Россия
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