Отечественный драматический мини-сериал режиссёра Ольги Ланд о том, как опасно заглядывать в чужие тайны. Юлия была счастлива, пока в автокатастрофе не погиб её муж Володя, казавшийся оплотом семейства. Теперь героиня переживает глубокую депрессию и не может взять жизнь в свои руки. Свекровь пытается лишить потерянную невестку родительских прав и по суду забрать себе ребёнка. В этот момент Юля решается на психотерапию. Внезапно Юлиного врача, Андрея, обвиняют в убийстве. Героиня работает адвокатом, поэтому берётся выступить в защиту Андрея. Следствие предполагает, что врач убил молодую женщину. Когда Юлия начинает изучать дело, она, к своему ужасу, понимает: у погибшей был роман с её покойным мужем. При этом психотерапевт, судя по всему, невиновен. А вот Юля прожила жизнь во лжи.

