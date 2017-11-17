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Киноафиша Сериалы Последний довод

Последний довод (2017 - 2017)

Poslednij dovod 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 30 минут

О чем сериал

Отечественный драматический мини-сериал режиссёра Ольги Ланд о том, как опасно заглядывать в чужие тайны. Юлия была счастлива, пока в автокатастрофе не погиб её муж Володя, казавшийся оплотом семейства. Теперь героиня переживает глубокую депрессию и не может взять жизнь в свои руки. Свекровь пытается лишить потерянную невестку родительских прав и по суду забрать себе ребёнка. В этот момент Юля решается на психотерапию. Внезапно Юлиного врача, Андрея, обвиняют в убийстве. Героиня работает адвокатом, поэтому берётся выступить в защиту Андрея. Следствие предполагает, что врач убил молодую женщину. Когда Юлия начинает изучать дело, она, к своему ужасу, понимает: у погибшей был роман с её покойным мужем. При этом психотерапевт, судя по всему, невиновен. А вот Юля прожила жизнь во лжи.
 

В ролях
В ролях
Надежда Борисова
Надежда Борисова
Михаил Станкевич
Петар Зекавица
Петар Зекавица
Анастасия Меськова
Наталья Боронина
Нериюс Манкус
Нериюс Манкус
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Последний довод - Сезон 1 Сезон 1
2017, 2 эпизода
 
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