О персоне
Фильмография
Маркус Рюгорд
Markus Rygaard
Маркус Рюгорд
Markus Rygaard
Актерское амплуа
Путешественник, Актер озвучки, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Месть
(2010)
5.1
Как приручить медведя
(2011)
Фильмография Маркус Рюгорд
2
5.1
Как приручить медведя
Den kæmpestore bjørn
приключения, анимация, семейный
2011, Дания
7.3
Месть
Hævnen / In a Better World
драма
2010, Дания / Швеция
Смотреть трейлер
