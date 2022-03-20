Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Марина Голдовская
Marina Goldovskaya
Марина Голдовская
Marina Goldovskaya
Дата рождения
15 июля 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
20 марта 2022
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.8
Горький вкус свободы
(2011)
7.1
Аркадий Райкин
(1975)
Фильмография Марина Голдовская
Жанр
Все
Документальный
Исторический
Год
Все
2011
1975
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Сценарист
2
7.8
Горький вкус свободы
A Bitter Taste of Freedom
исторический, документальный
2011, США / Швеция
Смотреть трейлер
7.1
Аркадий Райкин
Arkadiy Raykin
документальный
1975, СССР
