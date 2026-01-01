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Фильмография
Михал Гжибовский
Michał Grzybowski
Киноафиша
Персоны
Михал Гжибовский
Михал Гжибовский
Michał Grzybowski
Дата рождения
18 июня 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Лодзь, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Сезоны
(2024)
6.2
Pardon
(2018)
5.4
Для вашего же блага
(2024)
Фильмография Михал Гжибовский
7.1
Сезоны
Sezony
драма
2024, Польша
5.4
Для вашего же блага
Dla waszego dobra
триллер
2024, Польша
Смотреть трейлер
5.2
Дураки
Glupcy
драма
2022, Польша / Румыния
6.3
Pardon
Ulaskawienie
драма
2018, Чехия / Польша / Словакия
3.9
Из-за любви
OUT OF LOVE
драма
2011, Польша
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