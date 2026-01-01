Marcus Lenz

Menu
Date of Birth
1 January 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Close 6.4
Close Close
Drama 2004, Germany
