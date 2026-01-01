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Наусикая Боннин
Nausicaa Bonnín
Киноафиша
Персоны
Наусикая Боннин
Наусикая Боннин
Nausicaa Bonnín
Дата рождения
28 апреля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Барселона, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Проникновение
(2024)
7.2
Вундеркинд
(2025)
6.7
Изгой
(2025)
Билеты
Фильмография Наусикая Боннин
7.2
Вундеркинд
Wolfgang (extraordinari)
драма
2025, Испания
Смотреть трейлер
6.7
Изгой
Molt lluny
драма
2025, Испания / Нидерланды
Смотреть трейлер
Билеты
7.8
Проникновение
La infiltrada
триллер
2024, Испания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
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2019, Испания
5.8
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