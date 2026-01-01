Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Джейсон Лью
Награды
Награды и номинации Джейсон Лью
Jason Lew
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Фильмография
Награды
Награды и номинации Джейсон Лью
Сандэнс 2016
Драматургия
Номинант
В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
Купил на WB японские салфетки по 16 рублей — в тот же день выбросил все губки для посуды: мусор не прилипает, сохнет за секунды
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»
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