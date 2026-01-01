Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Кэтри Бард
Katharine Bard
Киноафиша
Персоны
Кэтри Бард
Кэтри Бард
Katharine Bard
Дата рождения
19 октября 1916
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
28 июля 1983
Место рождения
Хайленд-Парк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Внутренний мир Дэйзи Кловер
(1965)
Фильмография Кэтри Бард
6.2
Внутренний мир Дэйзи Кловер
Inside Daisy Clover
драма
1965, США
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