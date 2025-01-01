Меню
Паула Бир Награды

Награды и номинации Паула Бир

Paula Beer
Награды и номинации Паула Бир
Венецианский кинофестиваль 2016 Венецианский кинофестиваль 2016
Лучший молодой актер или актриса
Победитель
Берлинале 2020 Берлинале 2020
Лучшая актриса
Победитель
