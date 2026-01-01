Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Мариана Ченильо
Mariana Chenillo
Дата рождения
23 июля 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.0
Мы, жертвы
(2021)
6.7
Мир Лукки
(2025)
5.6
Революция, я люблю тебя!
(2010)
Фильмография Мариана Ченильо
6.7
Мир Лукки
Los dos hemisferios de Lucca
драма
2025, Мексика
7
Мы, жертвы
драма, криминал
2021, Мексика
5.6
Революция, я люблю тебя!
Revolucion
военный, драма
2010, Мексика
