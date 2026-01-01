Оповещения от Киноафиши
«Кутюр»
1
О персоне
Фильмография
Мариус Игнат
Marius Ignat
Киноафиша
Персоны
Мариус Игнат
Мариус Игнат
Marius Ignat
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Спарта
(2022)
6.7
Наша жизнь
(2010)
Фильмография Мариус Игнат
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2022
2010
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7
Спарта
Sparta
драма
2022, Австрия / Франция / Германия
6.7
Наша жизнь
La nostra vita
драма
2010, Франция / Италия
Смотреть трейлер
