Маргарет Локвуд
Margaret Lockwood
Маргарет Локвуд
Margaret Lockwood
Дата рождения
15 сентября 1916
Возраст
73 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
15 июля 1990
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Романтический герой, Герой фэнтези, Путешественник
Популярные фильмы
7.3
Леди исчезает
(1938)
7.2
Туфелька и роза
(1977)
6.6
Беделия
(1946)
Фильмография Маргарет Локвуд
7.2
Туфелька и роза
The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella
семейный, мюзикл, фэнтези, мелодрама, приключения
1977, Великобритания
6.6
Беделия
Bedelia
криминал, драма, мелодрама
1946, Великобритания
7.3
Леди исчезает
The Lady Vanishes
детектив, мелодрама, триллер, комедия
1938, Великобритания
