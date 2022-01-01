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Джим Дэйл
Джим Дэйл
Jim Dale
О персоне
Фильмография
Джим Дэйл
Jim Dale
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Дата рождения
15 августа 1935
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Ротуэлл, Англия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Джима Дэйла
Родился 15 августа 1935 года. Ротуэлл, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джима Дэйла
Дракон Пита
анимация, приключения
1977, США
5.0
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