Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джим Дэйл
Награды
Награды и номинации Джима Дэйла
Jim Dale
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джима Дэйла
Оскар 1967
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1967
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667