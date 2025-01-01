Меню
Энн Рейд
Награды
Награды и номинации Энн Рейд
Anne Reid
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
BAFTA 2024
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая женская роль
Номинант
