Почему Макима стремилась заполучить Почиту: ключевой мотив, который часто упускают в «Человеке-бензопиле»

Для чего Саурон собрал весь мифрил Средиземья? Ни Толкин, ни Гэндальф этого толком не объяснили, но фанаты сами все поняли

Что стало с Феде и когда главные герои вернуться домой: 3 вопроса без ответов после финала 3 сезона спин-оффа про Дэрила Диксона

Ван Дамм был и у нас дома: этот советский боевик зрители полюбили на уровне «Пиратов XX века» – но его сиквел прозвали «позорищем»

Дуэли за кулисами, но не на шпагах: «Трех мушкетеров» могли показать по ТВ еще в 1978 году — но фильм пылился на полке

Новая криминальная драма из Дании продолжает штурмовать топ-чарты стриминга — критики от сериала тоже в восторге

Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)

НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)

Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал

Док Браун удружил так удружил: Марти минимум трижды погиб в «Назад в будущее», но зрители этого так и не заметили