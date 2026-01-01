Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Йозеф Фильсмайер
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Награды и номинации Йозеф Фильсмайер
Joseph Vilsmaier
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Награды
Награды и номинации Йозеф Фильсмайер
ММКФ 1993
Золотой Святой Георгий
Номинант
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
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