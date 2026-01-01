Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мари Брожова
Marie Brožová
Киноафиша
Персоны
Мари Брожова
Мари Брожова
Marie Brožová
Дата рождения
14 сентября 1901
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
26 сентября 1987
Место рождения
Густопече-над-Бечвоу, Чехия
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.7
Дикая Бара
(1949)
7.6
Пробуждение
(1960)
7.3
Похищенный дирижабль
(1967)
Фильмография Мари Брожова
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
1974
1967
1960
1949
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
6.4
Павел и Павлинка
Pavlínka
мелодрама
1974, Чехословакия
7.3
Похищенный дирижабль
Ukradená vzducholod
приключения, семейный, фэнтези
1967, Чехословакия
7.6
Пробуждение
Probuzení
драма, мелодрама
1960, Чехословакия
7.7
Дикая Бара
Diva Bara
драма
1949, Чехословакия
