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Ада Кукконен Ada Kukkonen
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Ада Кукконен

Ada Kukkonen

Дата рождения
7 ноября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Беги, сестра, беги 5.5
Беги, сестра, беги (2010)

Фильмография Ада Кукконен

Жанр
Год
Беги, сестра, беги 5.5
Беги, сестра, беги Sisko tahtoisin jäädä
драма 2010, Финляндия
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