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О персоне
Фильмография
Ада Кукконен
Ada Kukkonen
Киноафиша
Персоны
Ада Кукконен
Ада Кукконен
Ada Kukkonen
Дата рождения
7 ноября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.5
Беги, сестра, беги
(2010)
Фильмография Ада Кукконен
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2010
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.5
Беги, сестра, беги
Sisko tahtoisin jäädä
драма
2010, Финляндия
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