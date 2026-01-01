Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марселль Баэр
Marcelle Baer
Киноафиша
Персоны
Марселль Баэр
Марселль Баэр
Marcelle Baer
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.7
Вой Банши
(2011)
5.1
Вампирский засос
(2010)
Фильмография Марселль Баэр
Жанр
Все
Комедия
Ужасы
Год
Все
2011
2010
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.7
Вой Банши
Scream of the Banshee
ужасы
2011, США
Смотреть трейлер
5.1
Вампирский засос
Vampires Suck
комедия
2010, США
Смотреть трейлер
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667