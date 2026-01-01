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Скоро в прокате «Закулисье реальности»
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Giedrius Kiela
Giedrius Kiela
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Персоны
Giedrius Kiela
Giedrius Kiela
Giedrius Kiela
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Омут
(2009)
6.3
Тонущий всухую
(2024)
Фильмография Giedrius Kiela
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2024
2009
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.3
Тонущий всухую
Drowning Dry
драма
2024, Латвия / Литва
Смотреть трейлер
6.9
Омут
Duburys
драма
2009, Литва
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