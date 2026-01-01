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Giedrius Kiela Giedrius Kiela
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Giedrius Kiela

Giedrius Kiela

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Омут 6.9
Омут (2009)
Тонущий всухую 6.3
Тонущий всухую (2024)

Фильмография Giedrius Kiela

Жанр
Год
Тонущий всухую 6.3
Тонущий всухую Drowning Dry
драма 2024, Латвия / Литва
Смотреть трейлер
Омут 6.9
Омут Duburys
драма 2009, Литва
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