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Фильмография
Адольф Зика
Adolf Zika
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Персоны
Адольф Зика
Адольф Зика
Adolf Zika
Дата рождения
21 июля 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
9.0
Gentle fighter
(2025)
6.7
Ян Саудек: в аду страстей, в далеком раю
(2007)
Фильмография Адольф Зика
Жанр
Все
Документальный
Спорт
Год
Все
2025
2007
Все
2
Фильмы
2
Продюсер
2
Сценарист
2
Режиссер
2
9
Gentle fighter
Jemny rvac
документальный, спорт
2025, Чехия
6.7
Ян Саудек: в аду страстей, в далеком раю
Jan Saudek - V pekle svych vasni, raj v nedohlednu
документальный
2007, Чехия
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