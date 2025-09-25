Меню
Jemny rvac
О фильме

Истоория о многолетней карьере чешскго дзюдоиста Лукаша Крпалека.

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 25 сентября 2025
Дата выхода
25 сентября 2025 Чехия
Производство Zipo Film Production
Другие названия
Jemny rvac
Режиссер
Адольф Зика
В ролях
Lukás Krpálek
Рейтинг фильма

0.0
