Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Кассандра Петерсон
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Награды и номинации Кассандра Петерсон
Cassandra Peterson
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Награды и номинации Кассандра Петерсон
Золотая малина 1989
Худшая женская роль
Номинант
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