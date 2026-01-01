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Александр Комиссаров Aleksandr Komissarov
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Александр Комиссаров

Aleksandr Komissarov

Дата рождения
27 февраля 1904
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
5 августа 1975
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Актер озвучки

Популярные фильмы

7.7
Школа злословия (1952)
Цирк 7.1
Цирк (1936)
Девочка в цирке 6.6
Девочка в цирке (1950)

Фильмография Александр Комиссаров

Жанр
Год
Московские тайны 4.9
Московские тайны
детектив, мини-сериал 2018, Россия
Доктор Анна
Доктор Анна
драма 2017, Россия
Вьюга 5.3
Вьюга
мелодрама 2015, Россия
7.7
Школа злословия Shkola zlosloviya
комедия 1952, СССР
Девочка в цирке 6.6
Девочка в цирке Devochka v tsirke
анимация 1950, СССР
Цирк 7.1
Цирк Tsirk
комедия, мюзикл 1936, СССР
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