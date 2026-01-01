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Фильмография
Александр Комиссаров
Aleksandr Komissarov
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Персоны
Александр Комиссаров
Александр Комиссаров
Aleksandr Komissarov
Дата рождения
27 февраля 1904
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
5 августа 1975
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.7
Школа злословия
(1952)
7.1
Цирк
(1936)
6.6
Девочка в цирке
(1950)
Фильмография Александр Комиссаров
Жанр
Все
Анимация
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Мини-сериал
Мюзикл
Год
Все
2018
2017
2015
1952
1950
1936
Все
6
Фильмы
4
Сериалы
2
Актер
6
4.9
Московские тайны
детектив, мини-сериал
2018, Россия
Доктор Анна
драма
2017, Россия
5.3
Вьюга
мелодрама
2015, Россия
7.7
Школа злословия
Shkola zlosloviya
комедия
1952, СССР
6.6
Девочка в цирке
Devochka v tsirke
анимация
1950, СССР
7.1
Цирк
Tsirk
комедия, мюзикл
1936, СССР
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