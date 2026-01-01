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Николас Монтеро
Nicolás Montero
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Персоны
Николас Монтеро
Николас Монтеро
Nicolás Montero
Дата рождения
10 февраля 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Богота, Колумбия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
Пабло Эскобар, хозяин зла
(2012)
6.6
Переворот на стадионе
(1998)
Фильмография Николас Монтеро
8.2
Пабло Эскобар, хозяин зла
драма
2012, Колумбия
6.6
Переворот на стадионе
Golpe de estadio
комедия, мелодрама, спорт
1998, Испания / Италия / Колумбия
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