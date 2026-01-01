Оповещения от Киноафиши
Марта Страшная Marta Straszna
Киноафиша Персоны Марта Страшная

Марта Страшная

Marta Straszna

Дата рождения
28 ноября 1920
Возраст
71 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
6 января 1992
Место рождения
Семяновице-Слёнске, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Бусинки одних четок 7.2
Бусинки одних четок (1979)

Фильмография Марта Страшная

Жанр
Год
Бусинки одних четок 7.3
Бусинки одних четок Paciorki jednego rózanca
драма 1979, Польша
