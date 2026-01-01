Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марта Страшная
Marta Straszna
Киноафиша
Персоны
Марта Страшная
Марта Страшная
Marta Straszna
Дата рождения
28 ноября 1920
Возраст
71 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
6 января 1992
Место рождения
Семяновице-Слёнске, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Бусинки одних четок
(1979)
Фильмография Марта Страшная
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1979
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.3
Бусинки одних четок
Paciorki jednego rózanca
драма
1979, Польша
Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум»
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667