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Ада Кондэску
Ada Condeescu
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Персоны
Ада Кондэску
Ада Кондэску
Ada Condeescu
Дата рождения
2 июля 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Бухарест, Румыния
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Хочу свистеть-свищу!
(2010)
6.7
Из Италии на Восток
(2020)
5.3
Vama Veche Retreat
(2024)
Фильмография Ада Кондэску
Жанр
Все
Драма
Комедия
Триллер
Год
Все
2024
2020
2014
2010
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
5.3
Vama Veche Retreat
Vama Veche Retreat
комедия
2024, Румыния
6.7
Из Италии на Восток
Est - Dittatura Last Minute
комедия, драма
2020, Италия
4.8
Кровавая леди Батори
Lady Of Csejte
триллер
2014, Россия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
Хочу свистеть-свищу!
Eu cand vreau sa fluier, fluier
драма
2010, Швеция / Румыния
Смотреть трейлер
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