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Ада Кондэску Ada Condeescu
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Ада Кондэску

Ada Condeescu

Дата рождения
2 июля 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Бухарест, Румыния
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Хочу свистеть-свищу! 7.3
Хочу свистеть-свищу! (2010)
Из Италии на Восток 6.7
Из Италии на Восток (2020)
Vama Veche Retreat 5.3
Vama Veche Retreat (2024)

Фильмография Ада Кондэску

Жанр
Год
Vama Veche Retreat 5.3
Vama Veche Retreat Vama Veche Retreat
комедия 2024, Румыния
Из Италии на Восток 6.7
Из Италии на Восток Est - Dittatura Last Minute
комедия, драма 2020, Италия
Кровавая леди Батори 4.8
Кровавая леди Батори Lady Of Csejte
триллер 2014, Россия / США
Смотреть трейлер Рецензия
Хочу свистеть-свищу! 7.3
Хочу свистеть-свищу! Eu cand vreau sa fluier, fluier
драма 2010, Швеция / Румыния
Смотреть трейлер
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