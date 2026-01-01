Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Ада Кондэску
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Награды и номинации Ада Кондэску
Ada Condeescu
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Награды
Награды и номинации Ада Кондэску
Берлинале 2013
EFP Падающая звезда
Победитель
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
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