О персоне
Фильмография
Александра Лондон
Alexandra London
Александра Лондон
Александра Лондон
Alexandra London
Дата рождения
29 апреля 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.7
Сентиментальные судьбы
(2000)
Фильмография Александра Лондон
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2000
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.7
Сентиментальные судьбы
Destinées sentimentales, Les
драма, мелодрама
2000, Франция / Швейцария
