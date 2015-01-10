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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мэргит Нюнке
Margit Nünke
Киноафиша
Персоны
Мэргит Нюнке
Мэргит Нюнке
Margit Nünke
Дата рождения
15 ноября 1930
Возраст
84 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
10 января 2015
Место рождения
Щецин, Польша
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.2
Двенадцать девушек и один мужчина
(1959)
Фильмография Мэргит Нюнке
5.2
Двенадцать девушек и один мужчина
12 Mädchen und 1 Mann
криминал, комедия
1959, Австрия
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