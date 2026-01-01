Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Ёсиаки Кавадзири
Yoshiaki Kawajiri
Киноафиша
Персоны
Ёсиаки Кавадзири
Ёсиаки Кавадзири
Yoshiaki Kawajiri
Дата рождения
23 декабря 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
7.8
Манускрипт ниндзя
(1993)
7.6
Кибергород Эдо
(1990)
7.5
Аниматрица
(2003)
Фильмография Ёсиаки Кавадзири
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Криминал
Приключения
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2003
1993
1990
1987
Все
4
Фильмы
4
Сценарист
3
Режиссер
4
7.5
Аниматрица
The Animatrix
боевик, приключения, аниме
2003, США / Япония
7.8
Манускрипт ниндзя
Jûbê ninpûchô
боевик, приключения, анимация, аниме
1993, Япония
7.6
Кибергород Эдо
Cyber City Oedo 808
фантастика, криминал, анимация, аниме
1990, Япония
6.7
Город чудищ
Yôjû toshi
боевик, анимация, фэнтези, аниме
1987, Япония
