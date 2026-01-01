Menu
Yoshiaki Kawajiri
Yoshiaki Kawajiri
Yoshiaki Kawajiri
Yoshiaki Kawajiri
Date of Birth
23 December 1950
Age
75 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
7.8
Ninja Scroll
(1993)
7.6
Cyber City Oedo 808
(1990)
7.5
The Animatrix
(2003)
Filmography
4
7.5
The Animatrix
The Animatrix
Action, Adventure, Anime
2003, USA / Japan
7.8
Ninja Scroll
Jûbê ninpûchô
Action, Adventure, Animation, Anime
1993, Japan
7.6
Cyber City Oedo 808
Cyber City Oedo 808
Sci-Fi, Crime, Animation, Anime
1990, Japan
6.7
Wicked City
Yôjû toshi
Action, Animation, Fantasy, Anime
1987, Japan
