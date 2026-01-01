Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Yoshiaki Kawajiri Yoshiaki Kawajiri
Kinoafisha Persons Yoshiaki Kawajiri

Yoshiaki Kawajiri

Yoshiaki Kawajiri

Date of Birth
23 December 1950
Age
75 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Ninja Scroll 7.8
Ninja Scroll (1993)
Cyber City Oedo 808 7.6
Cyber City Oedo 808 (1990)
The Animatrix 7.5
The Animatrix (2003)

Filmography

Genre
Year
The Animatrix 7.5
The Animatrix The Animatrix
Action, Adventure, Anime 2003, USA / Japan
Ninja Scroll 7.8
Ninja Scroll Jûbê ninpûchô
Action, Adventure, Animation, Anime 1993, Japan
Cyber City Oedo 808 7.6
Cyber City Oedo 808 Cyber City Oedo 808
Sci-Fi, Crime, Animation, Anime 1990, Japan
Wicked City 6.7
Wicked City Yôjû toshi
Action, Animation, Fantasy, Anime 1987, Japan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more