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Шигурд Берг Бруланд
Sigurd Berg Bruland
Киноафиша
Персоны
Шигурд Берг Бруланд
Шигурд Берг Бруланд
Sigurd Berg Bruland
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Соки земли
(1921)
Фильмография Шигурд Берг Бруланд
6.5
Соки земли
Growth of the Soil / Markens groede
драма
1921, Норвегия
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