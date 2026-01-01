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Николай Экк
Nikolai Ekk
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Персоны
Николай Экк
Николай Экк
Nikolai Ekk
Дата рождения
14 июня 1902
Возраст
74 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
14 июля 1976
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Путевка в жизнь
(1931)
7.1
Груня Корнакова
(1936)
6.4
Сорочинская ярмарка
(1939)
Фильмография Николай Экк
5.3
Майская ночь
May Night
фантастика
1941, СССР
6.4
Сорочинская ярмарка
Sorochynskyi yarmarok
комедия
1939, СССР
7.1
Груня Корнакова
Grunya Kornakova
драма
1936, СССР
5.6
Карнавал цветов
Karnaval cvetov
документальный
1935, СССР
7.3
Путевка в жизнь
Putyovka v zhizn
драма
1931, СССР
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