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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мстислав Ростропович
Mstislav Rostropovich
Киноафиша
Персоны
Мстислав Ростропович
Мстислав Ростропович
Mstislav Rostropovich
Дата рождения
27 марта 1927
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
27 апреля 2007
Место рождения
Баку, Азербайджан
Популярные фильмы
7.0
Элегия жизни. Ростропович. Вишневская
(2006)
0.0
Рерберг и Тарковский. Обратная сторона "Сталкера"
(2008)
Фильмография Мстислав Ростропович
Рерберг и Тарковский. Обратная сторона "Сталкера"
документальный
2008, Россия
7
Элегия жизни. Ростропович. Вишневская
Elegy of Life: Rostropovich, Vishnevskaya
документальный
2006, Россия
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