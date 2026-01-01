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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Наталья Рашевская
Natalya Rashevskaya
Киноафиша
Персоны
Наталья Рашевская
Наталья Рашевская
Natalya Rashevskaya
Дата рождения
26 октября 1893
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
18 марта 1962
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.3
Пучина
(1958)
6.8
Отцы и дети
(1958)
6.2
Кортик
(1954)
Фильмография Наталья Рашевская
5.6
Достигаев и другие
Dostigaev i drugie
драма
1961, СССР
6.8
Отцы и дети
Ottsy i deti
драма
1958, СССР
7.3
Пучина
Puchina
драма
1958, СССР
6.3
Кортик
Kortik
приключения
1954, СССР
5.5
Враги
Vragi
драма
1953, СССР
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