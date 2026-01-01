Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Адам Салки
Adam Salky
Адам Салки
Adam Salky
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
5.3
Посторонние
(2021)
5.0
Вызов
(2009)
Фильмография Адам Салки
Драма
Триллер
2021
2009
Фильмы
2
Режиссер
2
5.3
Посторонние
Intrusion
триллер
2021, США
Смотреть трейлер
5
Вызов
Dare
драма
2009, США
Смотреть трейлер
Новости о Адам Салки
«Не задавай вопросов, если не хочешь знать ответ»: Netflix выпустил трейлер триллера «Посторонние»
