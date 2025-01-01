Меню
Том Форд
Награды
Награды и номинации Тома Форда
Tom Ford
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Золотой глобус 2017
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2017
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Гран-при жюри
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009
Квир-лев
Победитель
Golden Lion
Номинант
