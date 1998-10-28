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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Леонард Саркисов
Leonard Sarkisov
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Персоны
Леонард Саркисов
Леонард Саркисов
Leonard Sarkisov
Дата рождения
5 сентября 1931
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
28 октября 1998
Место рождения
Галац, Румыния
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Гикор
(1982)
7.4
День бумажного змея
(1986)
7.2
Осеннее солнце
(1977)
Фильмография Леонард Саркисов
5.7
Каникулы у моря
Kanikuly u morya
семейный
1986, СССР
7.4
День бумажного змея
Den bumazhnogo zmeya
драма
1986, СССР
7.4
Гикор
Giqor
семейный, драма
1982, СССР
7.2
Осеннее солнце
Ashnan arev
семейный, драма
1977, СССР
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