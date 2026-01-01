Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Эмма Степанян
Emma Stepanyan
Киноафиша
Персоны
Эмма Степанян
Эмма Степанян
Emma Stepanyan
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Гикор
(1982)
Фильмография Эмма Степанян
7.4
Гикор
Giqor
семейный, драма
1982, СССР
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