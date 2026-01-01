Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мастер Чхоту
Master Chhotu
Киноафиша
Персоны
Мастер Чхоту
Мастер Чхоту
Master Chhotu
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Танцор диско
(1983)
Фильмография Мастер Чхоту
Жанр
Все
Боевик
Драма
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
1983
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.1
Танцор диско
Disco Dancer
боевик, мелодрама, драма, мюзикл
1983, Индия
